HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlilit Utang, IRT di Bogor Ditemukan Tewas Gantung Diri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |02:03 WIB
Terlilit Utang, IRT di Bogor Ditemukan Tewas Gantung Diri
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Ibu rumah tangga (IRT) berinisial DR (30) ditemukan tewas dalam rumahnya di wilayah Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Perempuan tersebut diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko mengatakan, peristiwa itu diketahui sekira pukul 15.10 WIB. Berdasarkan keterangan sang ayah, dirinya berada di dalam rumah bersama korban dan anaknya.

"Setelah memasak sop kepala kambing, (ayah korban) memanggil korban DR yang berada di kamar lantai dua untuk makan bersama," kata Eko, Senin (23/6/2025).

Lantaran tidak menjawab, ayah korban naik ke lantai dua rumah untuk mengajak makan. Namun, sang ayah justru mendapati korban sudah dalam kondisi tergantung di kamar dengan tali tambang.

"Saksi (ayah korban) lari melapor ke ketua RT dan kembali ke rumah dan melihat korban sudah tergantung di lantai dua rumah saksi," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
