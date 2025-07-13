Besok, Sekolah Rakyat Dimulai Serentak di 63 Titik

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berdialog dengan para orangtua dan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Abiyoso Cimahi (Foto: Ist/Binti M)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, masa orientasi Sekolah Rakyat dimulai serentak di 63 titik, besok Senin 14 Juli 2025. Kemudian, 37 titik berikutnya menyusul pada akhir bulan.

"Ada 63 titik yang sudah siap, salah satunya di Sentra Abiyoso," kata Gus Ipul di Sentra Abiyoso Cimahi, Jawa Barat, dikutip Minggu (13/7/2025).

Hal itu diungkapkan Gus Ipul saat berdialog dengan para orangtua dan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Abiyoso Cimahi sekaligus untuk mengecek persiapan masa orientasi pada Senin, 14 Juli 2025. Namun, ia tak merinci detail 63 titik lokasi Sekolah Rakyat tersebut.

Ia memastikan kepala sekolah, guru, hingga siswa sudah siap. Hari ini, ia ingin berdialog agar semua pihak mengerti apa yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto terhadap Sekolah Rakyat.

"Ini gedung sementara hanya sampai satu tahun, setelah itu Presiden akan bangun di Kabupaten Cimahi gedung Sekolah Rakyat yang permanen," katanya.

Gus Ipul meminta agar para siswa dan orangtua berdialog dengannya dari hati ke hati. Selain itu, ia meminta agar bicara apa adanya.

"Kami datang ke sini untuk bicara dari hati ke hati. Karena ini penting. Kalau kita mulai dengan kejujuran, berikut akan enak dan lancar," katanya.