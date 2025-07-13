Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Gaungkan Gerakan Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, ASN Wajib Ikut!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |18:08 WIB
Pemerintah Gaungkan Gerakan Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, ASN Wajib Ikut!
Ilustrasi ayah antar anak ke sekolah (Foto: Ant)
JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menerbitkan edaran untuk aparatur sipil Negara (ASN) agar mengikuti "Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah". Gerakan ini dimulai besok Senin 14 Juli 2025 sekaligus hari pertama anak masuk sekolah di tahun ajaran baru. 

Gerakan yang sejalan dengan semangat Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) ini bukan sekadar simbolis. Kemendukbangga/BKKBN ingin menegaskan pentingnya peran ayah dalam mendampingi anak sejak hari-hari awal sekolah. Ini merupakan momen krusial yang sering kali hanya didampingi ibu.

“Melalui kehadiran ayah pada momen penting tersebut, tercipta kedekatan emosional yang berpengaruh positif terhadap rasa percaya diri, kenyamanan, dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar,” dikutip dari surat edaran tersebut, Minggu (13/7/2025).

Kemendukbangga/BKKBN ingin mendorong perubahan budaya pengasuhan di Indonesia yang selama ini cenderung berpusat pada peran ibu. Dengan lebih banyak ayah terlibat sejak dini, diharapkan tumbuh generasi yang lebih kuat secara emosional dan sosial. 

Selain itu, bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana peran ayah tidak lagi sekadar pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping aktif dalam tumbuh kembang anak.

 

Halaman:
1 2
      
