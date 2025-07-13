Heboh Speaker Stadion GBK Keluarkan Suara Wanita Mendesah, Manajemen Buka Suara

JAKARTA – Suara desahan wanita terdengar dari speaker atau pengeras suara Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Kejadian tersebut membuat heboh dan viral di jagat media sosial.

Manajemen PPKGBK pun menyampaikan permohonan maaf atas insiden suara tidak pantas yang sempat terdengar melalui pengeras suara di area publik GBK tersebut.

"Hasil evaluasi internal menyimpulkan bahwa kejadian ini berasal dari kelalaian petugas yang memutar salah satu playlist bebas hak cipta (no copyright) tanpa melakukan pengecekan menyeluruh," tulis manajemen PPKGBK di akun X resminya @love_gbk, Minggu (13/7/2025).

Sebagai tindak lanjut, GBK telah mengambil langkah-langkah cepat. Pertama, petugas telah diberikan teguran keras dan dalam evaluasi.

Kedua, seluruh playlist audio telah direview ulang dan hanya playlist kurasi resmi yang diperbolehkan digunakan ke depan. Ketiga, sistem pemutaran audio kini diperketat, hanya dapat diakses oleh personel terverifikasi.