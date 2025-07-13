Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Speaker Stadion GBK Keluarkan Suara Wanita Mendesah, Manajemen Buka Suara

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |18:16 WIB
Heboh Speaker Stadion GBK Keluarkan Suara Wanita Mendesah, Manajemen Buka Suara
Stadion GBK, Senayan, Jakarta (Foto : iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA – Suara desahan wanita terdengar dari speaker atau pengeras suara Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Kejadian tersebut membuat heboh dan viral di jagat media sosial. 

Manajemen PPKGBK pun menyampaikan permohonan maaf atas insiden suara tidak pantas yang sempat terdengar melalui pengeras suara di area publik GBK tersebut.

"Hasil evaluasi internal menyimpulkan bahwa kejadian ini berasal dari kelalaian petugas yang memutar salah satu playlist bebas hak cipta (no copyright) tanpa melakukan pengecekan menyeluruh," tulis manajemen PPKGBK di akun X resminya @love_gbk, Minggu (13/7/2025).

Sebagai tindak lanjut, GBK telah mengambil langkah-langkah cepat. Pertama, petugas telah diberikan teguran keras dan dalam evaluasi.

Kedua, seluruh playlist audio telah direview ulang dan hanya playlist kurasi resmi yang diperbolehkan digunakan ke depan. Ketiga, sistem pemutaran audio kini diperketat, hanya dapat diakses oleh personel terverifikasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement