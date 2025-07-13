Daftar Lengkap Peraih Adhi Makayasa 2025 dari Akmil, AAL, AAU dan Akpol

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penghargaan bagi lulusan terbaik Akmil 2025 di Lapangan Sapta Marga Akmil, Kamis (10/7/2025). (Foto: Akmil).

JAKARTA – Daftar lengkap peraih gelar lulusan terbaik masing-masing pendidikan militer mulai Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU) dan Akademi Kepolisian (Akpol) 2025 telah ditetapkan. Mereka pun berhak menyandang lencana Adhi Makayasa.

Dinobatkan sebagai lulusan terbaik Akmil yakni Sermatutar Alim Bimo Pratowo, S Tr (Han) asal Wonogiri, Jawa Tengah. Bimo termasuk dalam 424 Taruna Tingkat IV yang mengikuti upacara penutupan pendidikan di Lapangan Sapta Marga Akmil pada Kamis (10/7/2025).

Upacara dipimpin KSAD Jendeal TNI Maruli Simanjuntak. Secara keseluruhan terdapat 811 Taruna yang mengikuti upacara. Selain Taruna Tingkat IV, terdapat 387 Taruna Tingkat III.

Maruli menyampaikan selamat kepada seluruh Taruna yang telah lulus. Jenderal Kopassus ini meminta para Taruna menjadi perwira muda profesional, berwawasan kebangsaan, serta dicintai dan mencintai rakyat.

“Keberhasilan ini patut disyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang tua kalian. Jadikan ketakwaan dan rasa syukur sebagai fondasi moral dalam setiap penugasan,” kata Maruli dalam laman resmi Akmil, dikutip Minggu (13/7/2025).

Mantan Danpaspamres ini sekaligus menekankan pentingnya bagi para lulusan Akmil untuk menjaga idealisme yang dibentuk selama pendidikan di Lembah Tidar. Selain itu dia juga meminta agar para Taruna meningkatkan kapasitas diri, memperkuat jiwa korsa, dan menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Selain Bimo, KSAD juga menyerahkan Medali Aditya Pinasti kepada Sermatar Mochamad Wildan Rizqi Erlangga asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ini merupakan penghargaan atas nilai tugas akhir tertinggi dari seluruh program studi.

Penghargaan lulusan terbaik sebelumnya juga dianugerahkan pada penutupan pendidikan di AAL, AAU dan Akpol. Khusus tahun ini, masing-masing pendidikan militer tiap matra TNI dan Polri tersebut meluluskan pendidikan dua angkatan sekaligus, yakni werving 2021 dan werving 2022. Siapa saja peraih Adhi Makayasa 2025?