HOME NEWS NASIONAL

Ketika Cak Imin Tanding Padel Lawan Menpora: Baru 2 Kali Main, Wajar Kalau Tak Bisa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |21:36 WIB
Ketika Cak Imin Tanding Padel Lawan Menpora: Baru 2 Kali Main, Wajar Kalau Tak Bisa
Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), membuka langsung turnamen bertajuk 'Padel Kali Bos' dalam rangkaian Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB. Acara itu turut dihadiri perwakilan partai politik lain, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Setelah membuka acara tersebut, Cak Imin berpasangan dengan atlet padel asal Spanyol, Pol Alsina, menantang duet Dito Ariotedjo dan Eli Nogueras. Ia mengaku baru dua kali berlatih olahraga yang sedang hits ini.

"Ya saya baru dua kali ini main, jadi kalau mainnya belum bisa ya wajarlah," kata Cak Imin di Republic Padel, Jl. TB Simatupang, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Selama pertandingan, bola beberapa kali memantul ke arah Cak Imin namun gagal dipukulnya. Meski begitu, ia sempat melakukan smash tajam ke arah Dito.


Sementara Dito tampil lincah dan andal memukul bola kasti. Permainan terlihat berlangsung seru dan membuat para pemain tertawa bersama.

 

Halaman:
1 2
      
