Prabowo Ungkap Pentingnya Amerika dan Eropa bagi Dunia

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pentingnya Amerika Serikat (AS) dan Eropa bagi dunia. Hal ini disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di kantor pusat Uni Eropa (European Union Headquarters), Gedung Berlaymont, Brussel, Belgia, pada Minggu (13/7/2025).

Prabowo menyatakan AS akan selalu menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia. “Saya pikir Amerika Serikat akan selalu menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia,” kata Prabowo yang disiarkan langsung lewat YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo juga menegaskan Eropa adalah bagian penting dalam peradaban dunia. Eropa, menurutnya, memiliki kontribusi besar dalam sejarah peradaban manusia, termasuk dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

“Namun, saya juga menganggap Eropa sebagai faktor yang sangat penting dalam peradaban dunia. Sejarah Eropa, dan posisi Eropa yang berada di garis depan dalam banyak bidang, sains, teknologi, dan sebagainya. Eropa juga selalu memimpin dunia dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan sebagainya,” ujarnya.