INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Bakal Jadikan Gereja Pusat Pemberdayaan Anak Muda

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |23:49 WIB
DPR Bakal Jadikan Gereja Pusat Pemberdayaan Anak Muda
DPR bakal jadikan gereja pusat pemberdayaan anak muda (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga, memastikan bakal menyerap aspirasi para jemaat gereja untuk dibawa ke parlemen, khususnya Gereja Pentakosta. Ia juga ingin menjadikan gereja sebagai pusat pemberdayaan anak muda.

Demikian diungkapkan Sabam Sinaga saat menghadiri Rapat Kerja ke-77 Sinode Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) yang berlangsung di Pematangsiantar, Sumatera Utara, sejak 11 hingga 13 Juli 2025. Puncak acara rapat kerja ini dihadiri sekitar 10.000 jemaat dari dalam dan luar negeri.

“Komunitas ini adalah salah satu backbone saya. Ini menjadi modal sosial sekaligus kekuatan politik yang nyata. Saya akan terus memanaskan mesinnya, memastikan bahwa suara dan harapan jemaat sampai ke parlemen,” ujar Sabam, Minggu (13/7/2025).

Salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian adalah Seminar Kebangsaan yang menghadirkan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rido Hermawan. Sabam Sinaga, yang juga anggota Komisi X DPR RI, turut hadir dan menekankan pentingnya peran gereja dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman.

“Peran gereja tidak hanya terbatas pada ruang spiritual, tetapi juga menjadi mitra strategis negara dalam menjaga persatuan, pendidikan, dan moralitas bangsa. Saya hadir di sini bukan sekadar seremonial, tetapi membawa semangat kolaboratif antara legislatif dan komunitas keagamaan,” tegasnya.

 

