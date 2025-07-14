Kunjungan Prabowo ke Uni Eropa Berbuah Manis, Syarat Visa Schengen Multi-Entry Dipermudah

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbuah manis. Kini, Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan kunjungan kedua ke Uni Eropa akan memenuhi syarat untuk memperoleh visa Schengen multi-entry.

Pengumuman ini disampaikan langsung Presiden Komisi Eropa Ursula dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo di Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu (13/7/2025) waktu setempat.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Komisi Eropa telah mengadopsi keputusan mengenai visa cascade. Mulai sekarang, warga negara Indonesia yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya akan memenuhi syarat untuk mendapatkan visa Schengen multi-entry,” ujar Ursula von der Leyen.

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan hanya untuk mempermudah kunjungan semata, tetapi juga untuk memperkuat hubungan jangka panjang antar masyarakat kedua kawasan, termasuk dalam bidang pendidikan, investasi, dan pertukaran sosial.

“Ini akan memudahkan mereka tidak hanya untuk berkunjung, tetapi juga untuk berinvestasi, belajar, dan membangun koneksi yang lebih dalam,” lanjutnya.