Peristiwa 14 Juli: Jenderal Hoegeng Tutup Usia

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting nasional maupun dunia terjadi pada 14 Juli. Salah satunya mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso tutup usia.

Semua kejadian tersebut tercatat dan diingat sebagai peristiwa bersejarah. Berikut peristiwa-peristiwa penting yang dilansir Okezone dari berbagai sumber, Senin (14/7/2025).

14 Juli 1789 - Revolusi Prancis Dimulai

Dalam peristiwa ini merupakan periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan. Monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun.

Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik, feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani di perdesaan.

Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru. Liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.