HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Raja Belgia, Disambut Hangat di Istana Laeken

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |06:17 WIB
Prabowo Bertemu Raja Belgia, Disambut Hangat di Istana Laeken
Prabowo Bertemu Raja Belgia, Disambut Hangat di Istana Laeken
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu dengan Raja Belgia, Raja Philippe, di Istana Laeken pada Minggu, 13 Juli 2025. Prabowo disambut langsung oleh Raja Philippe setibanya di Istana Laeken.

Keduanya kemudian memasuki istana dan berhenti sejenak untuk sesi foto bersama di area utama bangunan bersejarah tersebut.

Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Raja Philippe melangsungkan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja pribadi Raja.

Dalam suasana hangat dan bersahabat, keduanya bertukar pandangan mengenai penguatan hubungan bilateral Indonesia–Belgia, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Tampak mendampingi Presiden Prabowo di Istana Laeken yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia Andri Hadi.

Kepala Negara kemudian dilepas langsung oleh Raja Philippe di depan mobil yang membawa Presiden Prabowo ke Bandar Udara Brussel.

Presiden Prabowo selanjutnya akan menuju Prancis guna memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan pada Perayaan Bastille Day tanggal 14 Juli 2025.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
