HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Bastille Day, Prabowo Disambut Pasukan Jajar Kehormatan di Paris

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |06:25 WIB
Hadiri Bastille Day, Prabowo Disambut Pasukan Jajar Kehormatan di Paris
Hadiri Bastille Day, Prabowo Disambut Pasukan Jajar Kehormatan di Paris
JAKARTA -  Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya usai menyelesaikan rangkaian agenda kerja di Brussel, Belgia. Prabowo tiba di Paris pada Minggu, 13 Juli 2025, pukul 18.35 waktu setempat.

Setibanya di Bandar Udara Orly, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia Fabien Penone.

Selain itu turut menyambut yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Oemar serta Atase Pertahanan KBRI Paris Marsma TNI Anang Surdwiyono.

Selepas menuruni tangga pesawat, Presiden Prabowo berjalan beriringan bersama Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau melewati barisan pasukan jajar kehormatan yang terdiri dari 20 personel.

Langkah keduanya menyusuri jajaran kehormatan mencerminkan suasana formal dan penuh hormat, sekaligus menjadi simbol penyambutan hangat dari pemerintah Prancis atas kunjungan Presiden Republik Indonesia.

 

