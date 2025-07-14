Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sambutan Hangat Diaspora untuk Prabowo di Paris: Senyum, Bunga dan Bendera

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |08:29 WIB
Sambutan Hangat Diaspora untuk Prabowo di Paris: Senyum, Bunga dan Bendera
Sambutan Hangat Diaspora untuk Prabowo di Paris: Senyum, Bunga dan Bendera
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Paris, Prancis, Senin (14/7/2025). Prabowo disambut hangat oleh puluhan diaspora Indonesia yang telah menanti dengan penuh antusiasme di hotel tempat Prabowo menginap.

Anak-anak diaspora tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Indonesia. Dua di antaranya maju dan menyerahkan buket bunga kepada Presiden sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan warga diaspora akan kehadiran Presiden Prabowo.

Prabowo pun melambaikan tangan dan menyapa warga yang berkumpul di lobi hotel sambil mengibarkan bendera kecil Merah Putih.

Salah satu diaspora yang telah menetap di Paris, Nini Martini, menyampaikan rasa haru atas kehadiran Presiden.

“Kita bersyukur Bapak bisa mendapat undangan yang paling hebat ya. Untuk saya paling (hebat), dari negara Perancis. Dalam hari Bastille Day, besok. Itu jarang-jarang ya,” ujarnya.

 Sementara itu, Jefri Simanjuntak, diaspora yang telah tinggal 10 tahun di Prancis, mengaku bangga bisa bersalaman langsung dengan Presiden.

“Saya sangat bangga soalnya hal yang pertama kali Pak Prabowo lakukan langsung menjawab saya dengan kata horas. Jadi saya sebagai orang Batak, saya sangat bangga dan terapresiasi,” ungkapnya.

 

