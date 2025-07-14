Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Nasaruddin: Madrasah Cetak Pemimpin Masa Depan Bangsa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:00 WIB
Menag Nasaruddin: Madrasah Cetak Pemimpin Masa Depan Bangsa
Menag Nasaruddin: Madrasah Cetak Pemimpin Masa Depan Bangsa
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengatakan, madrasah memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan akhlak yang kuat.

Hal itu diungkapkan Nasaruddin saat membuka kegiatan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (Matsama) 2025, di MAN 4 Jakarta, Senin (14/7/2025).

 "Madrasah mencetak anak-anak yang salih dan cerdas. Bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Dari madrasah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan bangsa," ujar Nasaruddin.

Nasaruddin mengisahkan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar yang sejak kecil dididik untuk jujur dalam segala situasi.

Kisah itu kata dia menjadi simbol pentingnya akhlak dan integritas sejak dini, yang menurutnya, hanya bisa tumbuh jika anak-anak mendapat pendidikan agama secara mendalam seperti yang diajarkan di madrasah.

"Jadilah anak yang jujur. Nasihat paling sederhana dari seorang ibu bisa menyelamatkan dunia. Anak-anak madrasah hari ini adalah pejuang kejujuran masa depan," ujarnya

Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa tiga anaknya adalah alumni MAN 4 Jakarta, dan seluruhnya berhasil menempuh pendidikan tinggi hingga menjadi dokter serta melanjutkan studi di dalam dan luar negeri.

"Ini bukti bahwa madrasah adalah tempat terbaik untuk menyiapkan masa depan. Jangan ragu menjadi bagian dari madrasah. Anak-anak hebat akan lahir dari sini," ujarnya.

Namun tidak hanya siswa, guru-guru juga menjadi perhatian utama, guru madrasah adalah mursyid atau pembimbing spiritual, bukan sekadar pengajar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176042//pemerintah-saRP_large.jpg
Ribuan Warga Ikuti Pawai Ta’aruf STQH Nasional, Kemenag: Simbol Persatuan dan Kerukunan Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175391//pemerintah-QmB0_large.jpg
Kemenag Gembleng Mahasiswa Lintas Agama Jadi Pemimpin Masa Depan yang Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/614/3175285//menag_nasaruddin_umar-2MSp_large.jpg
Menag Ungkap Masjid Punya Potensi Besar Bangun Kemandirian Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175188//pemerintah-YKEh_large.jpg
Menag Dorong Masjid Tak Hanya Jadi Tempat Ibadah, tapi Juga Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175131//pemerintah-9a46_large.jpg
Doakan Korban Ponpes Al Khoziny, Menag: Semoga Mereka Menantikan Orangtuanya di Pintu Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175015//cak_imin-Vbpk_large.jpg
Cak Imin Bertemu Menag Bahas Standarisasi dan Keamanan Bangunan Ponpes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement