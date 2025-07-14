Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Ijazah Jokowi Dihentikan, TPUA Bakal Datangi Bareskrim Polri Hari Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:13 WIB
Kasus Ijazah Jokowi Dihentikan, TPUA Bakal Datangi Bareskrim Polri Hari Ini
Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri telah menghentikan proses penyelidikan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai identik atau asli. Namun, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah tak puas dengan hasil penyelidikan tersebut.

Rizal berencana kembali mendatangi Bareskrim Polri agar penyelidikan kasus ini dilanjutkan. Dia mengaku akan membawa sejumlah bukti agar penyelidikan bisa dilanjutkan.

"Saya kira nanti siang pascapertemuan hari ini, kami khususnya TPUA dan tim kuasa hukum akan datang ke Bareskrim. Kami akan menyampaikan bukti tambahan pendalaman penyelidikan, untuk mengambil konklusi bahwa penyelidikan belum selesai," kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Senin (14/7/2025).

Dalam penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri, Rizal menyoroti tiga ijazah yang dibandingkan dengan milik Jokowi yang dinilai tidak identik.

"Saya kira itu bantahan menjadi poin penting bahwa ijazah tiga teman seangkatan Joko Widodo tidak identik. Jadi berbeda dengan konklusi 22 Mei 2025 yang menyebut identik. Identik dari mana dan siapa komparasinya? Adakah otentikasi dari pembanding? Tidak dijelaskan di dalam gelar perkara khusus," tambahnya.

Lalu soal perbedaan nama dan tanda tangan pembimbing utama pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Selanjutnya terkait dugaan adanya keterlibatan tim pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka.

"Dengan itu kami sampaikan bukti nanti pada siang hari, yaitu satu video podcast Topi Merah dengan Refly Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lain-lain yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806//dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808//dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789//dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176766//roy_suryo-4HhG_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Sahabat Silfester Matutina Sindir Roy Suryo Cuma Cari Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176594//dr_tifa_di_kpu_dki_jakarta-5qys_large.jpg
Usai Buku Jokowi's White Paper, Dr Tifa Cs Siap Luncurkan Gibran's Black Paper Awal November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494//viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement