Kasus Ijazah Jokowi Dihentikan, TPUA Bakal Datangi Bareskrim Polri Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri telah menghentikan proses penyelidikan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai identik atau asli. Namun, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah tak puas dengan hasil penyelidikan tersebut.

Rizal berencana kembali mendatangi Bareskrim Polri agar penyelidikan kasus ini dilanjutkan. Dia mengaku akan membawa sejumlah bukti agar penyelidikan bisa dilanjutkan.

"Saya kira nanti siang pascapertemuan hari ini, kami khususnya TPUA dan tim kuasa hukum akan datang ke Bareskrim. Kami akan menyampaikan bukti tambahan pendalaman penyelidikan, untuk mengambil konklusi bahwa penyelidikan belum selesai," kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Senin (14/7/2025).

Dalam penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri, Rizal menyoroti tiga ijazah yang dibandingkan dengan milik Jokowi yang dinilai tidak identik.

"Saya kira itu bantahan menjadi poin penting bahwa ijazah tiga teman seangkatan Joko Widodo tidak identik. Jadi berbeda dengan konklusi 22 Mei 2025 yang menyebut identik. Identik dari mana dan siapa komparasinya? Adakah otentikasi dari pembanding? Tidak dijelaskan di dalam gelar perkara khusus," tambahnya.

Lalu soal perbedaan nama dan tanda tangan pembimbing utama pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Selanjutnya terkait dugaan adanya keterlibatan tim pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka.

"Dengan itu kami sampaikan bukti nanti pada siang hari, yaitu satu video podcast Topi Merah dengan Refly Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lain-lain yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo," ujarnya.