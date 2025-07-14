Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Replik Jaksa Tak Tanggapi Kriminalisasi, Hasto Sudah Siapkan Duplik

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:43 WIB
Replik Jaksa Tak Tanggapi Kriminalisasi, Hasto Sudah Siapkan Duplik
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/Foto: Nur Khabibi-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan duplik atau tanggapan terhadap replik jaksa terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Materi replik jaksa sudah ia perkirakan sebelumnya.

"Tadi sudah didengarkan semuanya replik dari penuntut umum seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Tadi malam secara khusus saya juga sudah menyiapkan untuk jawaban duplik," kata Hasto usai sidang pembacaan replik dari jaksa penuntut umum pada KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7/2025).

Dalam replik jaksa, tidak ada tanggapan terhadap fakta kriminalisasi kasus yang menjeratnya. "Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi, ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum," ujarnya.

Penuntut umum, bagi Hasto, mencoba menggiring opini dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seolah-olah menjadi saksi fakta.

"Padahal yang terjadi sebenarnya, mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan, di mana di dalam BAP itu mengungkapkan fakta-fakta yang diselundupkan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
