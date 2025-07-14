Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Kritik Anies soal Presiden Lalu Kerap Absen di Pertemuan PBB Tidak Salah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |15:34 WIB
PDIP: Kritik Anies soal Presiden Lalu Kerap Absen di Pertemuan PBB Tidak Salah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima/Foto: Achmad Al Fiqri-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Politisi PDIP, Aria Bima, menilai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait absennya Presiden RI periode lalu pada Sidang Umum PBB merupakan hal yang wajar. Ia menyebut tidak ada yang salah dengan kritik tersebut.

Selama kritik yang disampaikan Anies bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, tentu hal itu sangat baik. Terlebih jika disampaikan secara argumentatif dan konstruktif.

"Saya kira itu kritik yang tidak salah. Terlebih, kritik-kritik seperti itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini. Bagaimana menempatkan Indonesia, lewat pemimpinnya, agar mampu bernavigasi dalam peta geopolitik global saat ini," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai Anies telah memulai cara yang fair dan terbuka dalam proses pembelajaran politik. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak bersifat antipati.

"Saya kira Mas Anies sudah memulai cara-cara yang lebih fair, lebih terbuka dalam proses pembelajaran. Tapi yang penting, jangan kritik yang bersifat antipati, kritik yang apriori. Kritik yang membangun, saya kira, justru diperlukan," ujar Aria.
 

(Fetra Hariandja)

      
