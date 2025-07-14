Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bacakan Replik, Jaksa Tetap Minta Hakim Hukum Hasto 7 Tahun Penjara

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |16:05 WIB
Bacakan Replik, Jaksa Tetap Minta Hakim Hukum Hasto 7 Tahun Penjara
Suasana sidang Hasto Kristiyanto/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap meminta hakim menghukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dengan tujuh tahun penjara. Tuntutan tersebut disampaikan jaksa saat membacakan replik dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7/2025).

"Kami tetap bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada 3 Juli 2025. Nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak," kata jaksa.

"Selanjutnya, kami Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada 3 Juli 2025," sambungnya.

Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku menyadari perbuatan mereka dilarang oleh hukum. Namun, mereka tetap melakukan perbuatan tersebut dengan saling berbagi peran.

"Bahwa terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah melakukan kerja sama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama," ujar jaksa.

Halaman:
1 2
      
