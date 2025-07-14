Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPUA Kembali Serahkan 3 Video Bukti Baru Terkait Ijazah Jokowi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |16:49 WIB
TPUA Kembali Serahkan 3 Video Bukti Baru Terkait Ijazah Jokowi
TPUA kembali serahkan 3 video bukti baru terkait ijazah Jokowi (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) kembali mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 14 Juli 2025. TPUA datang untuk memberikan tiga bukti baru terkait dugaan kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka yang datang di antaranya, Wakil Ketua TPUA, Riza Fadilah, dan Anggota TPUA, Kurnia Tri Royani. Riza pun meminta penyidik Bareskrim Polri menindaklanjuti bukti-bukti baru tersebut.

"Nah ini maksudnya, pihak Bareskrim teliti, nama-nama sudah disebut sebagai petunjuk, teliti, selidiki, gitu," kata Riza di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Riza menjelaskan, tiga video yang dimaksud yakni, podcast Topi Merah dengan Refly Harun yang diunggah pada RH Channel. Dalam video itu, menurutnya, terdapat analisis yang menunjukkan ijazah Presiden ketujuh Indonesia Jokowi, tidak identik dan diduga palsu.

Kemudian, video podcast antara Darmawan Sepriyossa dengan mantan intel Badan Intelijen Negara (BIN) Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra yang diunggah ke channel YouTube Forum Keadilan TV. Menurutnya, video ini berkaitan dengan investigasi pembuatan ijazah palsu Jokowi pada 2012–2014.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789/dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176766/roy_suryo-4HhG_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Sahabat Silfester Matutina Sindir Roy Suryo Cuma Cari Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176396/ijazah_jokowi-TEBm_large.jpg
Terima Salinan Ijazah Jokowi, Roy Suryo: 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176391/bonatua-mBj9_large.jpg
Pegang Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Ini Dokumen untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176387/bonatua-GVnM_large.jpg
Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176345/bonatua_silalahi-UBZV_large.jpg
Bonatua Silalahi Akan Menerima Dokumen Ijazah Jokowi dari KPU DKI Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement