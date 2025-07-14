Misteri Kematian Diplomat Muda: Terkuak Alasan Penjaga Kos Mondar-mandir di Depan Kamar

JAKARTA – Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial Arya Daru Pangayunan (ADP) masih menyisakan misteri. Tindak tanduk penjaga kos yang mondar-mandir di depan kamar korban, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat tak luput dari sorotan.

Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, pun mengungkap alasan penjaga kos mondar-mandir di depan kamar korban. Bahkan, sesekali ia mengintip dari jendela.

"Jadi, itu tiga kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar," ujarnya, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, penjaga kos menerima telepon dari istri korban hingga tiga kali. Kali pertama, istri korban menelepon nomor lama milik penjaga kos, namun tidak tersambung karena nomor tersebut sudah tidak aktif.

"Berdasarkan keterangan yang kami dapat dari penyelidik, benar istri korban menelrpon tiga kali ke nomor penjaga kos. Pertama pada 7 Juli 2025 pukul 22.40 WIB, istri korban menghubungi nomor handphone lama penjaga kos, namun tidak aktif, untuk meminta bantuan mengecek kamar korban," tuturnya.