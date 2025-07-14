Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertama Kali Jadi Terdakwa, Tom Lembong: Seperti Perang dengan Rudal dan Roket Tuduhan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |18:04 WIB
Pertama Kali Jadi Terdakwa, Tom Lembong: Seperti Perang dengan Rudal dan Roket Tuduhan
Sidang Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong membacakan duplik atas replik jaksa dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia pun menyinggung adu argumen di ruang sidang layaknya perang dengan senjata rudal dan roket tuduhan. 

"Perkara ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya, saya menyaksikan langsung, bahkan langsung dari kursi seorang terdakwa, pertarungan dalam persidangan antara penuntut, penasihat hukum, para saksi, para ahli, terdakwa, dan pihak-pihak lain yang menjadi bagian dari perkara," kata Tom, Senin (14/7/2025).

"Yang saya amati, pertarungan ini benar-benar seperti perang dengan rudal dan roket tuduhan, bantahan, kesaksian, serta keterangan, pro dan kontra, yang diluncurkan ke dalam medan pertempuran," sambungnya.

Dalam pertempuran tersebut, Tom menyebut semua pihak mengerahkan sumber daya yang mereka miliki demi tercapainya kemenangan. "Benar-benar all hands on deck — semua pihak mengerahkan semua sumber daya, demi kemenangan," ujarnya.

Ia melanjutkan, momen pertarungan argumen itu harus berhenti agar majelis hakim dapat berpikir jernih dalam memutuskan perkara. Sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan, dapat merenungkan perkara ini dengan pikiran, hati, dan jiwa yang juga tenang dan jernih.

"Karena kalau masih tetap suasana abu, debu, asap, kabut, dan berisik, maka akan sulit untuk dapat mewujudkan keadilan melalui proses nurani yang tenang dan dalam," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161914/tom_lembong-p0s6_large.jpg
Datangi KY, Tom Lembong: Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Tipikor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160945/anang-B8hT_large.jpg
Kejagung Respons Permintaan Hotman Paris Soal Penghentian Kasus Impor Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement