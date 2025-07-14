Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Akan Resmikan 100 Titik Sekolah Rakyat Awal Agustus

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |18:11 WIB
Presiden Prabowo Akan Resmikan 100 Titik Sekolah Rakyat Awal Agustus
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf/Foto: Binti Mufarida-Okezone
JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 100 titik Sekolah Rakyat pada awal Agustus 2025. Sekolah yang memanfaatkan aset milik negara tersebut siap beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Prabowo.

Salah satu sekolah yang menggunakan aset negara itu adalah Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Sentra Terpadu Inten Soeweno ini sangat siap dimulainya proses belajar-mengajar Sekolah Rakyat, beserta 100 titik lainnya. Insya Allah sudah sangat siap untuk diresmikan Pak Presiden awal Agustus nanti,” kata Cak Imin usai meninjau dan meresmikan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Cibinong, Senin (14/7/2025).

Seluruh fasilitas asrama dan pendidikan Sekolah Rakyat Cibinong juga telah siap untuk digunakan. Fasilitas penunjang tersebut terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, hingga kamar tidur murid.

“Semua lengkap, Pak Mensos sudah menyediakan semua. Asrama, tempat tidur, kamar, UKS, ruang OSIS, ruang laboratorium lengkap, laboratorium selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas,” jelas dia.

