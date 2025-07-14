Momen Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Bastille Day Paris

JAKARTA – Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang dengan khidmat dalam perayaan Bastille Day yang digelar di Paris, Prancis, Senin (14/7/2025).

Momen membanggakan ini terjadi saat kontingen Indonesia, terdiri dari prajurit TNI serta taruna Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol), mengikuti parade militer atau defile di Jalan Champs-Élysées. Lokasinya tak jauh dari ikon Kota Paris, Arc de Triomphe.



Dalam sesi persiapan, para perwakilan Indonesia menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh semangat nasionalisme. Barisan yang rapi dan disiplin para peserta menambah kesan khidmat di tengah suasana penuh penghormatan terhadap sejarah Revolusi Prancis.

Lantunan lagu kebangsaan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari warga lokal dan wisatawan yang memadati kawasan sekitar. Setelahnya, kontingen Indonesia juga menampilkan yel-yel kebanggaan, memperlihatkan semangat dan karakter bangsa Indonesia di panggung internasional.

Bastille Day, yang diperingati setiap 14 Juli menandai peristiwa penyerbuan Benteng Bastille pada 1789, sebuah tonggak penting dalam sejarah Revolusi Prancis dan kelahiran Republik Prancis.