Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bikin Salfok! Dhika Remake Aura Farming Bareng Artis Internasional dan Orang-Orang Berbaju Kuning Menyala

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |19:33 WIB
Bikin Salfok! Dhika Remake Aura Farming Bareng Artis Internasional dan Orang-Orang Berbaju Kuning Menyala
Bocah Pacu Jalur Rayyan Arkan Dhika remake aura farming dengan artis internasional. Aktivitas ini pun bikin penasaran netizen. (Foto: IG Butter Baby).
A
A
A

JAKARTA – Rayyan Arkan Dhika semakin bersinar. Tariannya di ujung perahu lomba Pacu Jalur, olahraga tradisional khas Kuantan Singingi, telah menghipnosis dunia. 

Tak kurang bintang-bintang sepakbola Eropa, selebritas mancanegara, hingga juara dunia MotoGP Marc Marquez menirunya. Pendek kata, tren aura farming ala Dhika kini ada di mana-mana. 

Aura farming merupakan istilah kekinian yang populer di antara Generasi Z dan Generasi Alpha. Istilah ini menggambarkan upaya seseorang untuk menampilkan pesona, kepercayaan diri tinggi, serta kesan karismatik layaknya tokoh utama dalam sebuah cerita.

Tren ini mulai viral setelah muncul video TikTok yang menampilkan aksi Togak Luan atau anak-anak di ujung perahu pada tradisi Pacu Jalur. Salah satu yang mencuri perhatian yakni tarian Dhika. Mengenakan kaca mata hitam dan ikat kepala tradisional, dia meliuk-liuk seiring melesatnya perahu.

Dhika ketika berlomba Pacu Jalur, olahraga tradisional di Kuantan Sengingi. (Foto: Istimewa).

Video yang diiringi lagu Young Black & Rich dari Melly Mike ini sukses memikat perhatian pengguna TikTok dari berbagai dunia karena memancarkan aura kuat dan percaya diri yang luar biasa.

Fenomena itu pun sukses mengangkat tradisi Pacu Jalur ke kancah internasional. Dhika bahkan diangkat sebagai Duta Pariwisata Riau dan mendapat beasiswa pendidikan senilai Rp20 juta.

Seiring kepopuleran tren aura farming, sejumlah tokoh juga mengajak Dhika untuk tampil bersama. Namun yang bikin penasaran, baru-baru ini bocah kelas 5 SD itu tampil bersama orang-orang berseragam kuning menyala dengan kacamata hitam.

Dilihat dari Instagram Butter Baby, Dhika memeragakan tarian aura farming di atas troli koper (luggage trolley). Troli itu seolah-olah perahu di sungai Kuansing. Bersamanya pria-pria berbaju kuning sekujur tubuh yang bertindak seperti pendayung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement