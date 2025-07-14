Sidang Vonis Tom Lembong Digelar Jumat Pekan Ini

JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong bakal menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi importasi gula pada Jumat 18 Juli 2025. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Sidang dengan agenda pembacaan putusan dijadwalkan pada Jumat 18 Juli 2025," ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika sebelum menutup sidang duplik dari kubu Tom Lembong, Senin (14/7/2025).

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menghukum Tom Lembong dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Jaksa menilai, Tom Lembong terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan importasi gula.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan tujuh tahun penjara," kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 4 Juli 2025.