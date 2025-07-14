Gempa Guncang Bekasi Malam Ini, Pusatnya di Darat

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,6 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (14/7/2025) malam. Pusat gempa berada di darat.

"Mag: 2.6, 14-Jul-25 18:39:02 WIB, Lok: 6.41 LS, 107.18 BT (Pusat gempa berada di darat 5 km Tenggara Kabupaten Bekasi)," tulis akun resmi BMKG di platform X, @infoBMKG.

Gempa bumi tersebut dirasakan di wilayah Cikarang, dengan kedalaman 5 kilometer. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak atau kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

"Kedalaman: 5 Km. Dirasakan (MMI) II Cikarang," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )