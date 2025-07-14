Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Nachrowi Ramli 34 Tahun di Militer hingga Dipercaya Prabowo

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |20:12 WIB
Cerita Nachrowi Ramli 34 Tahun di Militer hingga Dipercaya Prabowo
Cerita Nachrowi Ramli 34 tahun di militer hingga dipercaya Presiden Prabowo Subianto (Foto: Ist/Arie Dwi Satrio)
JAKARTA – Nachrowi Ramli merupakan sosok yang tak asing di dunia militer. Ia Purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen) TNI. Selepas dari tugas-tugasnya di dunia militer, Nachrowi Ramli terjun ke dunia politik.

Bang Nara, sapaan karib Nachrowi Ramli, sudah malang melintang di dunia militer, politik, hingga ekonomi, tepat di usianya ke-74 tahun. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang jatuh pada 12 Juli 2025, ia berkomitmen untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara.

“Tepat 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi, usia saya memasuki 74 tahun. Alhamdulillah, 34 tahun saya berkarier di TNI, dari menjadi Letnan sampai Mayjen TNI,” kata Bang Nara, Senin (14/7/2025).

“Hingga kini sekitar 16 tahun masuk di partai politik dan bisa menyampaikan aspirasi politik saya lewat Partai Demokrat,” sambung Ketua Mahkamah Partai DPP Demokrat tersebut.

Nachrowi Ramli saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Marga Tbk. Sebelumnya, ia merupakan Kepala Lembaga Sandi Negara. Ia bersyukur masih dipercaya Presiden Prabowo Subianto dan Partai Demokrat untuk mengabdi pada nusa dan bangsa.

“Pemerintahan Presiden Prabowo ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat melalui segala lini. Saya bersyukur berada di PT Jasa Marga juga tugas yang diberikan partai,” ungkap Nachrowi.

 

