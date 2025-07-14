Gempa Besar M5,3 Guncang Poso, Ini Analisis BMKG

JAKARTA – Gempa tektonik mengguncang Poso, Sulawesi Tengah, pada Senin (14/7/2025) malam. Hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki parameter update magnitudo 5,0.

Demikian hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,01° LS ; 120,68° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Pamona Tenggara, Poso pada kedalaman 14 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Poso. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Senin.

Daryono menyebut, gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Poso, Morowali Utara, Luwu Timur dengan skala intensitas III–IV MMI, daerah Palopo dengan skala intensitas III MMI, dan daerah Parigi dengan skala intensitas II MMI. "Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ucapnya.