Gempa di Bekasi Dipicu West Java Back-Arc Thrust, Apa Itu?

JAKARTA – Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan gempa berkekuatan magnitudo 2,6 yang mengguncang Kelurahan Sukamukti, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin (14/7/2025) malam diduga dipicu West Java back-arc thrust. Gempa dirasakan dalam skala intensitas II MMI.

"Belum merusak. Gempa ini diduga kuat dipicu West Java back-arc thrust," kata Daryono saat dikonfirmasi, Senin.

BMKG sebelumnya melaporkan pusat gempa di Bekasi berada di darat. "Mag:2.6, 14-Jul-25 18:39:02 WIB, Lok:6.41 LS, 107.18 BT (Pusat gempa berada di darat 5 km Tenggara Kabupaten Bekasi)," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di wilayah Cikarang. Belum diketahui dampak yang ditimbulkan dari gempa tersebut.

West Java Back-Arc Thrust

Melansir laman BRIN, Pulau Jawa memiliki sesar aktif utama. Di antaranya, sesar Baribis-Kendeng. Letaknya memanjang dari barat hingga timur dan ada di bagian belakang (utara) busur vulkanik Jawa.

Sesar ini merupakan sebuah sistem sesar yang kompleks dan besar, yang disebut Java Back-arc Thrust. Di Jawa Barat, sesar ini melewati Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Ada indikasi melalui daerah selatan Jakarta (perbatasan dengan Depok) dan daerah Bogor.

(Arief Setyadi )