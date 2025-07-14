Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Petugas GBK yang Putar Suara Wanita Mendesah Dipecat

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |23:39 WIB
Petugas GBK yang Putar Suara Wanita Mendesah Dipecat
Stadion GBK, Senayan, Jakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suara desahan wanita terdengar dari speaker atau pengeras suara Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta menghebohkan publik. Para petugas yang terlibat akhirnya dipecat.

"Kami mengambil langkah tegas dengan memberhentikan para petugas pada bidang tersebut. Sementara itu, penyelidikan dan investigasi tetap berjalan," tulis manajamen PPKGBK melalui Instagram love_gbk dikutip, Senin (14/7/2025).

Manajemen kembali menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Diketahui, suara desahan wanita terdengar dari speaker atau pengeras suara di GBK membuat heboh dan viral di jagat media sosial pada Sabtu 12 Juli 2025. PPKGBK pun langsung buka suara menjelaskan mengenai insiden tersebut.

"Hasil evaluasi internal menyimpulkan bahwa kejadian ini berasal dari kelalaian petugas yang memutar salah satu playlist bebas hak cipta (no copyright) tanpa melakukan pengecekan menyeluruh," tulis manajemen PPKGBK di akun X resminya @love_gbk, dikutip Minggu 13 Juli 2025.

Kemudian, seluruh playlist audio telah direview ulang dan hanya playlist kurasi resmi yang diperbolehkan digunakan ke depan. Selanjutnya, sistem pemutaran audio kini diperketat, hanya dapat diakses oleh personel terverifikasi.

Prosedur pengawasan konten dan pelatihan kedisiplinan teknis juga diperbarui untuk mencegah kejadian serupa.

(Arief Setyadi )

      
