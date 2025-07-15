Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Bastille Day di Paris: Tradisi Diplomatik bagi Pemimpin Dunia

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, yang digelar pada Senin (14/7/2025) di Paris, Prancis, waktu setempat. Ini merupakan penghormatan besar bagi bangsa Indonesia di panggung diplomasi internasional.

Undangan resmi dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menempatkan Indonesia dalam deretan negara mitra strategis yang pernah menerima kehormatan serupa dalam sejarah panjang Bastille Day.

Sejak pertama kali digelar secara resmi pada 1880, Bastille Day bukan hanya merupakan perayaan Revolusi Prancis dan simbol semangat kebebasan, tetapi juga telah berkembang menjadi ajang diplomasi internasional. Tradisi mengundang pemimpin dunia sebagai tamu kehormatan dalam parade Bastille Day dimulai secara simbolis pada akhir abad ke-20.

Tamu kehormatan biasanya diberikan tempat di podium utama bersama Presiden Prancis dan tokoh penting negara tuan rumah, serta dapat menyertakan partisipasi simbolis militer dari negara tamu.