Kantongi 5 Ijazah Alumni UGM 1985, Roy Suryo Singgung Perbedaan Mencolok dengan Ijazah Jokowi

JAKARTA – Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Pakar Telematika Roy Suryo mengklaim mengantongi lima ijazah asli milik alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1985 atau rekan seangkatan Jokowi.

“Hari ini, Senin 14 Juli 2025. Kami selaku prinsipal menyatakan, kami sudah memegang lima bundel bukti asli. Ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada, bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti,” kata Roy dalam konferensi pers, Senin (14/7/2025).

Setelah mendapatkan lima ijazah tersebut, Roy lantas melakukan analisis. Dia melihat adanya perbedaan dengan ijazah yang diklaim milik Jokowi.

“Semuanya asli, dan apa bedanya, ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut-sebut ijazah miliknya Joko Widodo,” tuturnya.

Meski telah memegang dokumen tersebut, dirinya belum mau menunjukkan dokumen itu sesuai amanah lima pemilik ijazah. Ijazah tersebut akan ditampilkan nanti di meja persidangan.

“Mohon izin, masih di tangan kami, karena atas pesan dari yang bersangkutan, kami memegang amanah betul. Jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan,” ucapnya.