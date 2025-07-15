Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kantongi 5 Ijazah Alumni UGM 1985, Roy Suryo Singgung Perbedaan Mencolok dengan Ijazah Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |01:21 WIB
Kantongi 5 Ijazah Alumni UGM 1985, Roy Suryo Singgung Perbedaan Mencolok dengan Ijazah Jokowi
Roy Suryo (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Pakar Telematika Roy Suryo mengklaim mengantongi lima ijazah asli milik alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1985 atau rekan seangkatan Jokowi.

“Hari ini, Senin 14 Juli 2025. Kami selaku prinsipal menyatakan, kami sudah memegang lima bundel bukti asli. Ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada, bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti,” kata Roy dalam konferensi pers, Senin (14/7/2025).

Setelah mendapatkan lima ijazah tersebut, Roy lantas melakukan analisis. Dia melihat adanya perbedaan dengan ijazah yang diklaim milik Jokowi.

“Semuanya asli, dan apa bedanya, ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut-sebut ijazah miliknya Joko Widodo,” tuturnya.

Meski telah memegang dokumen tersebut, dirinya belum mau menunjukkan dokumen itu sesuai amanah lima pemilik ijazah. Ijazah tersebut akan ditampilkan nanti di meja persidangan.

“Mohon izin, masih di tangan kami, karena atas pesan dari yang bersangkutan, kami memegang amanah betul. Jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789/dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176766/roy_suryo-4HhG_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Sahabat Silfester Matutina Sindir Roy Suryo Cuma Cari Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176396/ijazah_jokowi-TEBm_large.jpg
Terima Salinan Ijazah Jokowi, Roy Suryo: 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176391/bonatua-mBj9_large.jpg
Pegang Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Ini Dokumen untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176387/bonatua-GVnM_large.jpg
Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176345/bonatua_silalahi-UBZV_large.jpg
Bonatua Silalahi Akan Menerima Dokumen Ijazah Jokowi dari KPU DKI Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement