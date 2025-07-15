Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Ungkap Manfaat di Balik Keanggotaan RI di BRICS

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |02:01 WIB
DPR Ungkap Manfaat di Balik Keanggotaan RI di BRICS
DPR RI (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut baik bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi seperti BRICS. Menurutnya, langkah tersebut merupakan peluang strategis untuk menghalau adanya berbagai dinamika seperti penerapan tarif dagang Amerika Serikat (AS).

"Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah penting dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Dan kami yakin pemerintah dapat memanfaatkan keanggotaan Indonesia di BRICS untuk memperkuat ketahanan fiskal dan ekonomi nasional,” kata Charles, Senin (14/7/2025).

Charles pun menyoroti bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS yang beriringan dengan sejumlah dinamika geopolitik, terutama kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mematok tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen. Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk menyiasati tekanan dari AS terkait pengenaan tarif impor AS.

“Kita tidak bisa mengandalkan pendekatan konvensional di tengah lanskap geopolitik yang berubah cepat. Diplomasi perdagangan harus lebih fleksibel, bilateral, dan transaksional, sesuai dengan karakter kebijakan luar negeri mitra dagang seperti AS,” tuturnya.

“Indonesia bisa memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk menyiasati tekanan AS terkait pajak impor 32%. Saya meyakini Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu melakukannya,” imbuh Charles.

Di sisi lain, Charles mencermati peluang ekonomi dari keanggotaan Indonesia di BRICS cukup menjanjikan, terutama sebagai alternatif kerja sama di tengah dinamika global. Namun, menurut Charles, potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan strategi fiskal yang responsif dan penguatan sektor logistik serta pembiayaan ekspor.

“BRICS dapat menjadi salah satu katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia, asalkan disertai peta jalan yang jelas dan kesiapan sektor dalam negeri. Pemerintah mampu menjadikan peluang ini menjadi suatu strategi ekonomi yang efektif," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177033/prabowo_subianto-e3cC_large.jpg
Canda Prabowo Ngaku Lulusan Oxford-Harvard: Padahal Hanya ke Toko Buku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177032/prabowo_subianto-7eol_large.jpg
Prabowo: Korupsi seperti Kanker Stadium 4 Bisa Hancurkan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177028/prabowo_subianto-1Xlj_large.jpg
Prabowo Cerita Asal Usul MBG di Depan Steve Forbes, Dirancang sejak 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177021/prabowo-eNWb_large.jpg
Prabowo Dapat Ucapan Selamat Ulang Tahun dari Steve Forbes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176994/prabowo_subianto-r1oL_large.jpg
Prabowo dan Steve Forbes Dinner Bareng, Kompak Pakai Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176800/prabowo_subianto-RONn_large.jpg
Prabowo Siap Kirim Pasukan Kawal Perdamaian di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement