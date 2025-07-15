Usai Bastille Day, Prabowo Dijamu Macron dalam Santap Malam Eksklusif di Istana Elysee

JAKARTA – Istana Elysee yang megah dan penuh sejarah menjadi saksi hangatnya hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap malam privat bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Senin malam, 14 Juli 2025, di Paris.

Setibanya di Istana Elysee, Presiden Prabowo turun dari kendaraan kenegaraan dan disambut langsung oleh Kepala Protokol Negara Prancis. Presiden kemudian berjalan menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Di ujung barisan, Presiden Macron menyambut dengan penuh kehangatan. Kedua kepala negara berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana.

Jamuan makan malam ini digelar sesaat setelah perayaan Hari Nasional Prancis (Bastille Day), di mana Presiden Prabowo juga turut hadir sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde.

Di ruang makan yang ditata secara elegan dan penuh nuansa formal, Presiden Prabowo disuguhi rangkaian menu khas Prancis. Dalam suasana akrab dan bersahabat, kedua pemimpin negara memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis, baik dalam hubungan bilateral maupun isu-isu global.

Jamuan malam di Istana Elysee ini bukan sekadar agenda protokoler, melainkan juga menjadi simbol komitmen kedua negara dalam mempererat kerja sama dan memperkuat persahabatan di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berubah.

(Awaludin)