INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Hangat Macron Usai Bastille Day: Terima Kasih Sahabat Prabowo 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |07:34 WIB
Pesan Hangat Macron Usai Bastille Day: Terima Kasih Sahabat Prabowo 
Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden RI Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pesan menyentuh dan penuh kehangatan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yang telah menghadiri perayaan Hari Nasional Prancis (Bastille Day) di Paris, pada Senin 14 Juli 2025.

Melalui akun Instagram resminya, @emmanuelmacron, Macron mengunggah video yang menampilkan momen kebersamaan dengan Prabowo serta parade kontingen Indonesia dalam Bastille Day. Ia juga menuliskan ucapan terima kasih secara langsung dalam bahasa Indonesia.

“Terima kasih atas kehadiran Anda di hari perayaan nasional kami, sahabat Prabowo. Saya sangat bangga melihat tentara Indonesia berbaris bersama pasukan kami,” tulis Macron, sebagaimana dilihat pada Selasa (15/7/2025).

Dalam unggahannya, Macron juga menulis kalimat lain dalam dua bahasa: Indonesia dan Prancis. Salah satu kutipan lainnya berbunyi:

“Dari Jakarta hingga Paris, kemitraan strategis kita semakin hidup dan kuat!”

Video yang disematkan Macron memperlihatkan momen-momen penting, termasuk sapaan hangat dan pelukan antara Prabowo dan Macron, serta defile gagah kontingen Indonesia yang membuka parade Bastille Day 2025. Tontonan tersebut menyedot perhatian publik Prancis dan menuai kebanggaan bagi rakyat Indonesia.

 

