HOME NEWS NASIONAL

Prabu Siliwangi, Raja Sunda yang Membangun Kesejahteraan Tanpa Perang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |07:51 WIB
Prabu Siliwangi, Raja Sunda yang Membangun Kesejahteraan Tanpa Perang
Prabu Siliwangi (foto: dok ist)
A
A
A

PRABU SILIWANGI atau Sri Baduga Maharaja dikenal luas sebagai raja besar Kerajaan Pajajaran yang berhasil membawa kerajaannya menuju masa kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran tidak hanya aman, tetapi juga makmur secara sosial dan ekonomi.

Keberhasilan Prabu Siliwangi dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijaksanaannya dalam menjaga keamanan, menjunjung tinggi nilai keagamaan, dan memperkuat struktur militernya.

Religiusitas sebagai Landasan Pemerintahan

Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang religius. Kedekatannya dengan ajaran spiritual dan hukum suci menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban masyarakat. Ia meyakini bahwa keseimbangan antara dunia dan akhirat merupakan kunci kedamaian rakyat dan kelangsungan kerajaan.

Dalam Prasasti Sanghyang Tapak, disebutkan bahwa siapa pun yang melanggar ketetapan kerajaan akan terkena kutukan para dewa. Ketentuan ini tidak hanya menciptakan efek jera secara spiritual, tetapi juga menyentuh kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku.

Kitab Sanghyang Siksakanda ng Karesian yang menjadi pedoman moral dan hukum di masa Prabu Siliwangi pun dikuatkan dalam tatanan pemerintahan. Salah satu ajaran dalam kitab itu berbunyi:
“Tan kreta ja laki (bi) dina urang reya ja loba di Sanghyang Siksa,” yang berarti: "Rumah tangga tidak akan tenteram bila melanggar Sanghyang Siksa.". Sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Pajajaran : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran" dikisahkan, kitab Sanghyang Siksakanda ng Karesian dipercaya Kerajaan Pajajaran sebagai kitab luhur.

 

Halaman:
1 2 3
      
