Menko Polkam: Sekolah Rakyat Jadi Benteng Ideologi Bangsa ke Depan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan.

Menurutnya, inisiatif ini digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di akar rumput.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi merupakan benteng pertahanan ideologi Pancasila yang harus kita jaga bersama,” ujar Budi, Selasa (15/7/2025).

Ia menambahkan, program ini menghadirkan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan untuk membentuk generasi yang tahan terhadap berbagai pengaruh negatif, termasuk paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Menjawab Tantangan Zaman

Lebih lanjut, Budi menyatakan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai respons atas kompleksitas tantangan global saat ini, termasuk radikalisme, ekstremisme, dan perpecahan sosial yang mulai merambah ke kalangan generasi muda.

“Di era digital ini, anak-anak kita terpapar berbagai informasi dari berbagai sumber. Sekolah Rakyat hadir untuk memfilter dan memberikan pemahaman yang benar tentang jati diri bangsa Indonesia,” tegasnya.