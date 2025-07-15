Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 39% Wilayah Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |08:53 WIB
BMKG: 39% Wilayah Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau
Cuaca kemarau (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, saat ini tercatat sekitar 39% zona musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki periode musim kemarau.

Menurut catatan BMKG hingga dasarian I Juli 2025, Wilayah-wilayah yang mengalami kondisi ini mencakup sebagian besar wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta sebagian kecil Lampung.

Di wilayah selatan Indonesia, kondisi kemarau juga terpantau di beberapa bagian Banten, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sebagian kecil Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sementara itu, wilayah lain yang turut mengalami awal musim kemarau meliputi sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua,” tulis BMKG, Selasa (15/7/2025).

BMKG melaporkan peningkatan persentase wilayah yang memasuki kemarau, terpantau seiring dengan penguatan angin monsun Australia. Oleh karena itu, diprakirakan dalam sepekan kedepan, angin monsun Australia diprediksi cenderung sesuai dengan normalnya, sehingga berpotensi meningkatkan persentase wilayah yang memasuki musim kemarau.

 

