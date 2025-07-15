Diperiksa Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Datangi Kejagung Didampingi Hotman Paris

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim mendatangi Kejagung untuk memenuhi panggilan penyidik Jampidsus, dalam kasus dugaan korupsi chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022. Nadiem datang ditemani pengacaranya, Hotman Paris Hutapea.

Pantauan di lokasi, Selasa (15/7/2025). Nadiem tiba di Kejagung pada pukul 08.57 WIB, ia ditemani oleh lebih dari lima orang tim pengacaranya. Salah satunya adalah Hotman Paris Hutapea, Ali Nurdin, dan Achmad Cholidin.

Nadiem tampak mengenakan kemeja berlengan panjang dan di bahu kanannya dia tampak membawa tas gendong berwarna hitam. Dia sempat melambaikan tangannya ke awak media, hanya saja dia tak berkomentar apapun, begitu juga dengan tim pengacaranya.

Begitu turun dari mobilnya, Nadiem dan tim pengacaranya langsung berjalan kaki masuk ke gedung bundar Jampidsus Kejagung RI. Dia lantas ke meja resepsionis dahulu hingga akhirnya Nadiem dan rombongan dipersilahkan untuk baik ke lift menuju tempat dia bakal diperiksa.