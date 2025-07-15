Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Datangi Kejagung Didampingi Hotman Paris

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |09:40 WIB
Diperiksa Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Datangi Kejagung Didampingi Hotman Paris
Nadiem Makarim Datangi Kejagung Didampingi Hotman Paris (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim mendatangi Kejagung untuk memenuhi panggilan penyidik Jampidsus, dalam kasus dugaan korupsi chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022. Nadiem datang ditemani pengacaranya, Hotman Paris Hutapea.

Pantauan di lokasi, Selasa (15/7/2025). Nadiem tiba di Kejagung pada pukul 08.57 WIB, ia ditemani oleh lebih dari lima orang tim pengacaranya. Salah satunya adalah Hotman Paris Hutapea, Ali Nurdin, dan Achmad Cholidin.

Nadiem tampak mengenakan kemeja berlengan panjang dan di bahu kanannya dia tampak membawa tas gendong berwarna hitam. Dia sempat melambaikan tangannya ke awak media, hanya saja dia tak berkomentar apapun, begitu juga dengan tim pengacaranya.

Begitu turun dari mobilnya, Nadiem dan tim pengacaranya langsung berjalan kaki masuk ke gedung bundar Jampidsus Kejagung RI. Dia lantas ke meja resepsionis dahulu hingga akhirnya Nadiem dan rombongan dipersilahkan untuk baik ke lift menuju tempat dia bakal diperiksa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176813//silfester_matutina-58Wf_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Sarankan Kejagung Tetapkan Silfester Matutina sebagai DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176791//nadiem_makarim-z4PF_large.jpg
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176752//viral-HeiB_large.jpg
Kejagung: Kalau Silfester Muncul Kita Ambil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176676//nadiem_makarim-7dae_large.jpg
Meski Ditolak, Pengacara Nadiem Makarim Tetap Tuntut Audit Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176534//sidang_praperadilan_nadiem_maarim-a3WR_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176513//muhammad_kerry_adrianto_riza_anak_pengusaha_riza_chalid-oFpK_large.jpg
Anak Riza Chalid Tak Ajukan Eksepsi, Sidang Lanjut ke Pemeriksaan Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement