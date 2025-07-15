Kejagung: Ingin Konfirmasi Langsung ke Nadiem Soal Dugaan Korupsi Chromebook

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI pada Selasa (15/7/2025). Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyampaikan, kehadiran Nadiem dianggap penting untuk mengonfirmasi sejumlah informasi yang telah dikantongi penyidik.

"Kehadiran yang bersangkutan sangat penting bagi penyidik hari ini, tidak hanya untuk pendalaman informasi, tetapi juga untuk konfirmasi," ujar Harli kepada wartawan.

Nadiem hadir memenuhi panggilan sebagai saksi pada pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menggali lebih dalam berbagai informasi, mengumpulkan bukti, serta menganalisis dokumen terkait pengadaan Chromebook, termasuk bukti elektronik.

"Antara lain, penyidik ingin mengetahui fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan Chromebook, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga kondisi terkini," jelas Harli.