Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung: Ingin Konfirmasi Langsung ke Nadiem Soal Dugaan Korupsi Chromebook

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |12:18 WIB
Kejagung: Ingin Konfirmasi Langsung ke Nadiem Soal Dugaan Korupsi Chromebook
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI pada Selasa (15/7/2025). Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyampaikan, kehadiran Nadiem dianggap penting untuk mengonfirmasi sejumlah informasi yang telah dikantongi penyidik.

"Kehadiran yang bersangkutan sangat penting bagi penyidik hari ini, tidak hanya untuk pendalaman informasi, tetapi juga untuk konfirmasi," ujar Harli kepada wartawan.

Nadiem hadir memenuhi panggilan sebagai saksi pada pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menggali lebih dalam berbagai informasi, mengumpulkan bukti, serta menganalisis dokumen terkait pengadaan Chromebook, termasuk bukti elektronik.

"Antara lain, penyidik ingin mengetahui fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan Chromebook, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga kondisi terkini," jelas Harli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176813//silfester_matutina-58Wf_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Sarankan Kejagung Tetapkan Silfester Matutina sebagai DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176791//nadiem_makarim-z4PF_large.jpg
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176752//viral-HeiB_large.jpg
Kejagung: Kalau Silfester Muncul Kita Ambil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176676//nadiem_makarim-7dae_large.jpg
Meski Ditolak, Pengacara Nadiem Makarim Tetap Tuntut Audit Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176534//sidang_praperadilan_nadiem_maarim-a3WR_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176513//muhammad_kerry_adrianto_riza_anak_pengusaha_riza_chalid-oFpK_large.jpg
Anak Riza Chalid Tak Ajukan Eksepsi, Sidang Lanjut ke Pemeriksaan Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement