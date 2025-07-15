Kasus Chromebook: Kejagung Sudah Periksa Lebih dari 40 Orang, Termasuk Nadiem Makarim

JAKARTA – Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret sejumlah nama penting. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, turut menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Tak hanya Nadiem, Kejagung mengonfirmasi bahwa lebih dari 40 orang telah diperiksa dalam proses penyidikan kasus yang menyedot perhatian publik ini.

"Mungkin sudah lebih dari empat puluhan ya, tapi nanti akan kita pastikan karena beberapa waktu ini kan ada pihak-pihak yang sudah dipanggil dan ada beberapa saksi barangkali yang dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

Menurut Harli, pada hari yang sama selain Nadiem, ada juga sejumlah pihak lain yang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, ia belum merinci siapa saja yang telah hadir dan menjalani pemeriksaan hari ini.

"Sepertinya ada pihak-pihak lain juga turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Tapi siapa-siapanya akan kita konfirmasi dahulu ke penyidik, karena apakah mereka juga sudah hadir atau tidak ya. Biasanya setelah terkonfirmasi hadir, nanti baru kita informasikan," pungkasnya.



(Awaludin)