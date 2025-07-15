Pramono Hadir di Forum PBB New York, Rano: Bukan Kelas Kaleng-Kaleng

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memuji kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada sesi pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tidak semua orang bisa bicara di forum global tersebut.

"Bicara di PBB tentu bukan kelas kaleng-kaleng. Tidak setiap orang bisa bicara di PBB, artinya sangat penting," kata Rano kepada wartawan di SMAN 6 Jakarta, Selasa (15/7).

Kehadiran Pramono dalam forum tersebut tidak sekadar menjadi pembicara, namun juga bertemu dengan gubernur dan wali kota setempat. Pertemuan itu bisa membuka peluang kerja sama.

"Kami akan menjajaki sister city. Tentu keberangkatan seseorang ke luar pasti punya tujuan," katanya.

Dia menjelaskan, pembahasan dalam forum tersebut mencakup isu seperti perubahan iklim atau sistem pembangunan sebagai kota global. "Ini kan salah satu standar yang memang Jakarta harus capai untuk menjadi kota global, harus masuk ke dalam sentra globalnya itu sendiri," tuturnya.