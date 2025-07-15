Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Sindir Presiden RI Sering Absen di Pertemuan PBB, Puan Beri Jawaban Menohok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |15:13 WIB
Anies Baswedan dan Jokowi/IG @aniesbaswedan
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyindir, Presiden Indonesia periode sebelumnya sering absen dalam pertemuan-pertemuan penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Puan pun meyakini, Presiden Prabowo Subianto selalu hadir pada setiap forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Itu kan di periode yang lalu. Saya tentu saja berharap pada Pak Presiden Prabowo, Insya Allah nantinya tentu saja beliau akan hadir pada forum-forum internasional yang seperti PBB," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Presiden Prabowo kata Puan, belakangan waktu terakhir, sangat aktif untuk menghadiri forum internasional.

"Karena kita juga melihat bahwa Presiden Prabowo kan sekarang sangat aktif di forum-forum internasional," tutup Puan.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyindir Presiden periode lalu yang kerap absen dalam pertemuan-pertemuan penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama bertahun-tahun. Ia menyebut, Presiden periode lalu kerap mengutus Menteri Luar Negeri untuk hadiri forum-forum internasional.

"Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri," kata Anies dalam pidatonya di Rapimnas I Gerakan Rakyat di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7).

 

