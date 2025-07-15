Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Beras Oplosan: Polri Periksa 22 Orang, 6 PT hingga 8 Merek

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |17:29 WIB
Kasus Beras Oplosan: Polri Periksa 22 Orang, 6 PT hingga 8 Merek
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Pangan Polri memeriksa 22 orang terkait kasus dugaan beras oplosan. Selain itu, enam PT hingga delapan merek beras kemasan 5 kg juga sudah diperiksa.

"Sehingga total saksi yang diperiksa saat ini ada 22 orang," kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf, Selasa (15/7/2025).

Helfi yang juga Dir Tipideksus Bareskrim Polri mengungkapkan, pemeriksaan untuk mendalami perbuatan melawan hukum terkait dugaan beras oplosan yang dijual ke masyarakat.

"Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya," ujarnya.

Berdasarkan informasi, produsen Wilmar Group diduga melakukan praktik curang terhadap produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip. Kemudian, diduga produsen Food Station Tjipinang Jaya dengan produk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163358/beras-7ASo_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Lemkapi Dukung Polri Operasi Besar-besaran Cegah Kelangkaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163187/beras_oplosan-yRt0_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Polisi Sidak Pasar Muara Angke Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159767/pramono-S7rt_large.jpg
Pramono Terima Surat Pengunduran Diri Dirut PT Food Station, Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159666/bareskrim-T1qv_large.jpg
3 Bos Food Station Tersangka Kasus Beras Oplosan Terancam 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159633/beras_oplosan-K0Yl_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 3 Bos Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159327/prabowo-BnYJ_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Kapolri-Jaksa Agung, Perintahkan Tindak Tegas Pengoplos Beras!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement