HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Macron Bahas Konflik Israel-Palestina: Dukung Two-State Solution

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |17:52 WIB
Prabowo dan Macron Bahas Konflik Israel-Palestina: Dukung Two-State Solution
Presiden Prabowo Subianto di Prancis (Foto: Biro Setpres/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pertemuan saat jamuan makan malam dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron berlangsung hangat dan kolaboratif. Berbagai isu strategis dibahas sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Selain itu, mencari solusi atas masalah-masalah global, salah satunya konflik Israel–Palestina.

“Kemarin (14/7) suatu pertemuan, makan malam, tapi ya kita bahas banyak masalah kerja sama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya,” ujar Prabowo, Selasa (15/7/2025).

Dalam kesempatan jamuan makan malam di Istana Élysée, Prabowo dan Macron bertukar pandangan mengenai situasi di Timur Tengah, khususnya terkait konflik Israel–Palestina.

Keduanya menegaskan pentingnya penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan, termasuk dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang.

“Ya, dibahas. Prancis mendukung two-state solution,” imbuh Kepala Negara.

(Arief Setyadi )

      
