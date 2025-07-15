Viral di TikTok, Anggota DPR Prana Putra Sohe Diperiksa MKD Terkait Gerakan Tak Senonoh

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Putra Sohe terkait dugaan pelanggaran etik. MKD meminta penjelasan kepada politikus PKB itu atas kasus yang diadukannya.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun mengatakan, Sekretariat telah menerima pengaduan pada tanggal 25 Juni lalu. Aduan tersebut diajukan agar MKD bisa dapat menindaklanjutinya.

"Mengadukan saudara atas dugaan pelanggaran atas gesture yang tidak pantas secara etika simbol yang secara luas dikenal sebagai isyarat seksual dan disiarkan dalam live streaming dalam media sosial tiktok pada tanggal 19 Juni pukul 12.40 WIB," kata Adang dalam ruang MKD, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Pihak sekretariat juga memutarkan ulang video yang menjadi bahan aduan tersebut. Namun, video yang diputar tidak dapat menjadi bahan pemberitaan oleh awak media.

Sementara itu, Prana Putra menjelaskan terkait kejadian tersebut, dimana, peristiwa viral itu terjadi sebelum kunjungan reses Komisi XIII DPR RI.