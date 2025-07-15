Viral Gestur ‘Jempol Kejepit’ saat Live TikTok, Anggota DPR Prana Putra: Bukan Porno!

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Putra Sohe. Dia diadukan terkait dugaan pelanggaran etik saat live di TikTok.

Prana Putra menjelaskan peristiwa viral tersebut kepada MKD, kejadian itu terjadi sebelum kunjungan reses Komisi XIII DPR RI.

Dia juga mengaku tidak tahu bahwa kejadian itu dilangsungkan secara live di TikTok sehingga menjadi viral di media sosial.

"Nah, diantara sela-sela itu sebelum kegiatan reses makan siang itu di tempat saya, ada teman-teman tadi bertiga sedang mengobrol di video yang tadi dilihat. Kemudian saya diajak masuk ke dalam frame video tersebut. Pertama saya tidak tahu kalau itu live TikTok terus terang saya tidak tahu demi Allah dan kemudian saya masuk di situ," ujar Prana Putra, Selasa (15/7/2025).

Dalam live itu, dia menerima pertanyaan tentang rahasia bisa awet muda. Saat kejadian tersebut, polikus PKB itu memilih hanya menunjukkan gestur mengapit ibu jari di antara jari tengah dan jari telunjuk.

"Jadi saya hanya menjelaskan ketua yang mulia. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa kalau mau awet muda ya seperti itu tadi. Jadi saya pikir itu gestur yang saya tidak mau mengatakan bahasa-bahasa yang lain karena kalau bahasa Palembang itu lebih apa istilahnya orang itu carut ya dan sebagainya," tuturnya.

"Nah, saya pakai gesture yang seperti itu, untuk hanya menjelaskan dan kemudian kita ketawa-ketawa lagi seperti yang ada di dalam video tadi," sambungnya.

Mantan Wali Kota Lubuklinggau mengaku tidak tahu sampai ada yang merekamnya dan mengunggah (posting) ulang lagi dari video tersebut dengan narasi-narasi yang negatif tersebut.

"Jadi bagi saya, terus terang sebenarnya saya sudah dicemarkan karena saya pikir apa yang ada itu hanya bagian simbol yang saya lihat juga itu di museum Fatahillah itu ada," kata Prana.