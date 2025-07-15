Usai Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim: Izinkan Saya Kembali ke Keluarga

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, selesai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI, Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Usai diperiksa, Nadiem menyampaikan keinginannya untuk segera bertemu dengan keluarga.

"Terima kasih sekali lagi, izinkan saya kembali ke keluarga saya," ujar Nadiem di Kejagung, Selasa (15/7/2025).

Nadiem keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelumnya, ia tiba di Kejagung pukul 09.00 WIB. Artinya, ia telah menjalani pemeriksaan selama 9 jam dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Usai diperiksa, Nadiem mengatakan, hari ini merupakan kali kedua dirinya diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Kejagung karena telah memberinya kesempatan untuk memberikan keterangan dalam kasus tersebut.

"Saya baru saja selesai panggilan kedua saya, dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini," katanya.

(Arief Setyadi )