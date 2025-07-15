Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim: Izinkan Saya Kembali ke Keluarga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |18:38 WIB
Usai Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim: Izinkan Saya Kembali ke Keluarga
Nadiem Makarim usai diperiksa Kejagung (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, selesai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI, Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Usai diperiksa, Nadiem menyampaikan keinginannya untuk segera bertemu dengan keluarga.

"Terima kasih sekali lagi, izinkan saya kembali ke keluarga saya," ujar Nadiem di Kejagung, Selasa (15/7/2025).

Nadiem keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelumnya, ia tiba di Kejagung pukul 09.00 WIB. Artinya, ia telah menjalani pemeriksaan selama 9 jam dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Usai diperiksa, Nadiem mengatakan, hari ini merupakan kali kedua dirinya diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Kejagung karena telah memberinya kesempatan untuk memberikan keterangan dalam kasus tersebut.

"Saya baru saja selesai panggilan kedua saya, dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176791/nadiem_makarim-z4PF_large.jpg
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175653/nadiem_makarim-4DiJ_large.jpg
Nadiem Makarim Siapkan Kesimpulan Praperadilan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175052/praperadilan_nadiem_makarim-fogR_large.jpg
Sidang Praperadilan, Status Tersangka Nadiem Dipertanyakan Berdasarkan Politik Atau Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174924/nadiem_makarim-qito_large.jpg
Kejagung Patahkan Dalil Nadiem Makarim di Sidang Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174895/nadiem_makarim-8YQX_large.jpg
Praperadilan Nadiem, Kejagung soal Amicus Curiae: Seharusnya Paham Bahaya Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174860/nadiem_makarim-0u8e_large.jpg
Soal Amicus Curiae di Perkara Nadiem, Ini Kata Pakar Hukum
