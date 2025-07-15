Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Hampir 10 Jam, Nadiem Makarim Ucapkan Terima Kasih ke Kejagung   

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |18:47 WIB
Diperiksa Hampir 10 Jam, Nadiem Makarim Ucapkan Terima Kasih ke Kejagung   
Diperiksa Hampir 10 Jam, Nadiem Makarim Ucapkan Terima Kasih ke Kejagung   
JAKARTA - Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan lanjutannya di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam. Nadiem diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook.

Setelah menjalani pemeriksaan, Nadiem Makarim mengaku ingin segera bertemu anggota keluarganya di rumah.

"Terima kasih sekali lagi, izinkan saya kembali ke keluarga saya," ujar Nadiem pada wartawan di Kejagung.

Nadiem menambahkan, jika dia sudah kedua kalinya menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung RI. Dia pun berterima kasih pada pihak Kejagung lantaran telah memberikan kesempatan padanya untuk menyampaikan keterangannya di kasus tersebut.

"Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini," tandasnya.

Pantauan Okezone, Nadiem keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI sekira pukul 18.00 WIB. Nadiem sendiri tiba di pada sekira pukul 09.00 WIB, artinya dia sudah menjalani pemeriksaan selama 9 jam lamanya di kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook.

 

Halaman:
1 2
      
