HOME NEWS NASIONAL

Raut Wajah Lelah Nadiem Makarim Usai 9 Jam Diperiksa Kejagung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |18:54 WIB
Raut Wajah Lelah Nadiem Makarim Usai 9 Jam Diperiksa Kejagung
Nadiem Makarim usai diperiksa Kejagung (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan di Kejagung RI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Selasa (15/7/2025). Ia keluar dari Gedung Bundar Jampidsus sekira pukul 18.00 WIB setelah 9 jam digali keterangannya.

Nadiem tampak kelelahan saat keluar ditemani tim pengacara. Usai menyampaikan pernyataan singkat ke awak media, Nadiem langsung menuju mobilnya untuk meninggalkan Korps Adhiyaksa.

"Terima kasih sekali lagi, izinkan saya kembali ke keluarga saya," ujar Nadiem.

Sama halnya dengan Nadiem, tim pengacaranya juga tak banyak memberikan keterangan. Saat Nadiem keluar dari gedung, Hotman Paris Hutapea pun tidak terlihat mendampinginya.

Nadiem sendiri menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB. Ia baru selesai diperiksa sekitar pukul 18.00 WIB. Artinya, Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam.

(Arief Setyadi )

      
